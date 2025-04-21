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Аграрії цьогоріч отримали 15,4 мільярда за доступними кредитами
15:49 21.04.2025 |
Із початку 2025 року, станом на 21 квітня, 2,6 тис. агрогосподарств отримали 15,4 млрд гривень за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
"Програма «Доступні кредити 5-7-9%» залишається головним фінансовим інструментом підтримки аграрного сектору України у 2025 році. З початку 2025 року 2 630 агропідприємств залучили 15,4 млрд грн за цією державною програмою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найактивніше залучали кредитування Аграрії Київщини (1,71 млрд грн кредитів для 232 агропідприємств), Чернігівщини (1,53 млрд грн для 192 підприємств), Кіровоградщини (1,25 млрд грн для 250), Одещини (1,16 млрд грн для 210), Вінниччини (,05 млрд грн для 196), Сумщини (915,2 млн грн для 120), Харківщини (862,1 млн грн для 138), Полтавщини (835,1 млн грн для 144 підприємств).
Загалом, із початку року за різними програмами підтримки українські сільгоспвиробники залучили майже 34,6 млрд грн кредитних ресурсів.
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