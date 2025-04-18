В Україні аграрії вже посіяли понад 1,24 мільйона гектарів ярих культур

В Україні станом на 18 квітня 2025 року аграрії всіх областей засіяли 1 247,2 тис. га ярих зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що аграрії 13 областей почали сіяти кукурудзу.

"Найбільша площа посівів припадає на ячмінь - 656,2 тис. га, ярої пшениці вже засіяно 169,4 тис. га, гороху - 189,4 тис. га, вівса - 139,5 тис. га, кукурудзи - 69,5 тис. га", - йдеться у повідомленні.

Крім того, соняшником засіяно 244 тис. га, цукровими буряками - 142,6 тис. га, соєю - 16,1 тис. га.

Щодо регіонів-лідерів за темпами сівби, то найбільше засіяно в Одеській області - 113,2 тис. га (пшениця - 6,5 тис. га, ячмінь - 35,2 тис. га, горох - 62 тис. га, овес - 1,5 тис. га).

У Хмельницькій області засіяли 92,4 тис. га (пшениця - 10,9 тис. га, ячмінь - 74,5 тис. га, горох - 2,6 тис. га, овес - 2,5 тис. га, кукурудза - 0,8 тис. га).

Третє й четверте місце в рейтингу посіли Полтавська й Тернопільська області із показниками 91,2 тис. га та 90,9 тис. га відповідно.

На Вінниччині засіяли 82,1 тис. га ярих зернових та зернобобових.