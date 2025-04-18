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АНАЛІТИКА

В Україні наступного року з’явиться реєстр ГМО

10:50 18.04.2025 |

Новини АПК

 

У вересні наступного року в Україні запрацює реєстр генетично модифікованих організмів (ГМО). Відповідну постанову затвердив Кабінет Міністрів.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

За його словами, цей інструмент дозволить ефективно вести облік, здійснювати моніторинг, зберігати та поширювати інформацію про зареєстровані ГМО.

Коваль додав, що реєстр запрацює з вересня 2026 року, коли набуде чинності постанова уряду.

"Це важливий крок до прозорості у сфері біотехнологій, гармонізації з європейським законодавством і підвищення рівня довіри до української агропродукції", - наголосив він.

Крім того, система обліку та контролю за ГМО підвищить споживчу безпеку, зменшить ризики для здоров'я людей та довкілля, і стане основою для подальшого посилення біобезпеки в Україні, пояснив міністр.

Як повідомлялося, у 2023 році президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію ГМО в Україні. Зокрема, він встановлює правила та процедури для маркування, розміщення на ринку, моніторингу, перевезення, зберігання та утилізації ГМО та ГМ-продукції.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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