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АНАЛІТИКА

Темпи експорту зерна відстають на 5 млн тонн від минулорічних - Мінагрополітики

16:03 15.04.2025 |

Новини АПК

 

Україна станом на 14 квітня з початку 2024-2025 маркетингового року (МГ, липень 2024-го - червень 2025-го) експортувала 33,894 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,07 млн тонн було відвантажено поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, посилаючись на дані Державної митної служби.

Згідно з повідомленням, станом на 17 квітня минулого року загальний показник відвантажень становив 38,608 млн тонн.

Зазначається, що у розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано пшениці - 13,423 млн тонн (у квітні - 300 тис. тонн), ячменю - 2,242 млн тонн (25 тис. тонн), жита - 10,8 тис. тонн (0), кукурудзи - 17,718 млн тонн (741 тис. тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 14 квітня оцінюється в 55,6 тис. тонн (у квітні - 2,1 тис. тонн), зокрема пшеничного - 51,5 тис. тонн (2 тис. тонн).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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