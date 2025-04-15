Земельна корупція: НАБУ викрило схему одержання хабарів за оцінку ділянок

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили та припинили схему одержання хабарів за підготовку звітів про експертну грошову оцінку землі та позитивної рецензії на такі звіти.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Зазначається, що у 2023 році один із співзасновників товариства у сфері оцінки землі вимагав у депутата Черкаської облради хабар за визначення незавищеної оцінки потрібної ділянки.

При цьому депутат не звернувся до правоохоронних органів, а погодився з вимогою та перерахував потрібну суму на банківський рахунок іншого співзасновника товариства. У подальшому одну половину цих коштів співзасновник надав своєму партнеру, а іншою розпорядився на власний розсуд.

Після отримання неправомірної вигоди товариство підготувало звіт про експертну грошову оцінку землі та надало позитивну рецензію на нього.

САП і НАБУ з'ясували, що подібні "послуги" надавалися систематично й в інших регіонах, зокрема, на Закарпатті.

Зрештою підозри отримали співзасновник товариства (оцінювач) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, співзасновник товариства - за ч. 1 ст. 209 КК України, а також депутат облради - за ч. 1 ст. 368-4 КК України.

Як повідомлялося, у березні Державне бюро розслідувань спільно з Національної поліцією викрили у Києві масштабну схему розкрадання бюджетних коштів у комунальному об'єднанні "Київзеленбуд".