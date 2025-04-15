У березні очистили понад 430 гектарів агроземель за програмою компенсацій розмінування

Оператори протимінної діяльності в березні повернули у користування фермерам понад 430 га земель сільськогосподарського призначення, розмінованих за державною програмою компенсацій.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

Загалом із початку дії програми аграрії отримали понад 1100 га очищених угідь, які тепер можна повноцінно використовувати.

За словами заступника міністра економіки Ігоря Безкаравайного, у березні Центр гуманітарного розмінування провів 11 аукціонів за цьогорічними заявками, на які виставлено ділянки загальною площею понад 3,8 тис. га. Крім того, минулого місяця Центр уклав 3 нові угоди на виконання робіт.

Він також повідомив, що Україна разом із партнерами продовжують роботу з посилення спроможностей операторів та розширення можливостей фінансування розмінування.

Зокрема, Національний орган з питань протимінної діяльності підтримав рішення щодо прискорення запровадження інноваційних технологій у протимінній діяльності. Міністерство економіки та Міністерство оборони працюватимуть над створенням відповідної нормативно-правової бази для введення в експлуатацію інновацій.

Крім того, уряд ухвалив рішення, яке дозволяє використовувати для оплати послуг з гуманітарного розмінування кошти, зібрані на рахунок Мінекономіки через платформу UNITED24. Це створює додаткові інструменти для фінансування робіт та відкриває можливості для швидшого очищення українських земель.

У березні також з'явилися нові підходи до фінансування від міжнародних партнерів. Уперше кошти виділено безпосередньо на розмінування - Італійська агенція розвитку співробітництва оголосила конкурс на очищення земель у прифронтових областях України. До реалізації грантових проєктів переможці конкурсу (італійські неприбуткові організації) можуть залучати й українських операторів.

Як повідомлялося, державна програма компенсацій за розмінування агроземель запрацювала у вересні 2024 року. Вона передбачає 100% покриття вартості розмінування ділянок, яке проводитиметься, та 80% компенсації за землі, які вже розміновані, що фермер може підтвердити документально. Торік у межах програми використали більш як 500 млн грн.