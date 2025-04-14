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Посівна затримується на тиждень через похолодання - Мінагрополітики
11:47 14.04.2025 |
Через похолодання цьогорічна посівна кампанія відстає від минулого року на 200 тис. га, що не є критичним, оскільки з наступного тижня аграрії працюватимуть цілодобово.
Про це в телеефірі розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає кореспондент Укрінформу.
«Квітневе похолодання вплинуло на хід посівної - вона фактично на тиждень зупинилася. У порівнянні з минулим роком поки що засіяно на 200 тис. га земель менше. Але в нашому масштабі, коли заплановано засіяти усіма культурами понад 13 млн га, така затримка не є критичною і в цілому не вплине на кампанію, яка відновлюється і буде тривати цілодобово», - сказав Висоцький.
Водночас через холодну погоду в зоні ризику опинилося садівництво, насамперед ранні кісточкові - абрикоси та персики. Проте результат впливу похолодання на ці культури можна буде оцінити тільки за кілька тижнів.
«Щодо виробництва зернових та олійних станом на сьогодні критичних наслідків від цієї погоди не спостерігається, адже період вегетації в абсолютній більшості посівів цих культур ще не відбувся. Тому, говорячи про продовольчу безпеку, загрози виробництву зернових, олійних і, відповідно борошна, хліба чи продукції тваринництва станом на сьогодні немає», - підкреслив заступник міністра.
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