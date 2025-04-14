Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Врожаю базових культур в Україні квітневе похолодання не загрожує - Мінагрополітики

10:33 14.04.2025 |

Новини АПК

 

Похолодання у першій декаді квітня не має критичного негативного впливу на базові аграрні культури.

Про це в телеефірі заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає кореспондент Укрінформу.

«Квітневе похолодання першої декади - це ще не найстрашніше з точки зору погодних факторів. До прикладу, минулого року була хвиля заморозків у травні, в тому числі у південно-східній частині, і тоді, на жаль, це призвело до втрат і по ріпаку, і по інших культурах. Тому на сьогодні, в цей період року, з точки зору зернових, олійних, тобто всіх базових культур, це не має критичного негативного впливу. В зоні ризику - садівництво, але, знову ж таки, є доступні технології, коли ми говоримо про промислове садівництво, як захищати рослини, насадження для того, щоб не було негативного впливу», - зазначив Висоцький.

Він нагадав, що вже з наступного тижня прогнозується різке потепління, що надолужить зупинку вегетації в нинішній період.

«На сьогодні немає підстав для хвилювання. Україна буде з врожаєм, і продовольча безпека буде гарантована», - запевнив перший заступник міністра.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3879
  0,0152
 0,04
EUR
 1
 46,9153
  1,0738
 2,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9277  0,03 0,07 41,5800  0,08 0,18
EUR 46,3442  0,53 1,16 47,4312  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,04 0,10 41,3500  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес