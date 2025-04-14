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Врожаю базових культур в Україні квітневе похолодання не загрожує - Мінагрополітики
10:33 14.04.2025 |
Похолодання у першій декаді квітня не має критичного негативного впливу на базові аграрні культури.
Про це в телеефірі заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає кореспондент Укрінформу.
«Квітневе похолодання першої декади - це ще не найстрашніше з точки зору погодних факторів. До прикладу, минулого року була хвиля заморозків у травні, в тому числі у південно-східній частині, і тоді, на жаль, це призвело до втрат і по ріпаку, і по інших культурах. Тому на сьогодні, в цей період року, з точки зору зернових, олійних, тобто всіх базових культур, це не має критичного негативного впливу. В зоні ризику - садівництво, але, знову ж таки, є доступні технології, коли ми говоримо про промислове садівництво, як захищати рослини, насадження для того, щоб не було негативного впливу», - зазначив Висоцький.
Він нагадав, що вже з наступного тижня прогнозується різке потепління, що надолужить зупинку вегетації в нинішній період.
«На сьогодні немає підстав для хвилювання. Україна буде з врожаєм, і продовольча безпека буде гарантована», - запевнив перший заступник міністра.
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