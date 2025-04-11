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За три роки функціонування ринку землі в Україні купили/продали близько 3% від загального обсягу сільськогосподарських угідь
22:44 11.04.2025 |
Вартість землі зросла з ₴34000 до ₴54000 за гектар.
Як передає Укрінформ, про це у телеетері заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
«Ми зараз можемо говорити про функціонування близько трьох років ринку обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні. Які деякі основні цифри? В цілому за цей період було куплено-продано близько 3% від сільськогосподарських угод. Тобто це близько 1% на рік. Щоб ми розуміли, наприклад, в Європейському Союзі такий щорічний класичний обіг земель становить близько 2-3%. Тобто в нас наразі купівля і продаж земель сільськогосподарського призначення менш активні, ніж в досить консервативному Європейському Союзі. Тобто якогось ажіотажу, розпродажу немає», - наголосив Висоцький.
Він нагадав, що з 1 липня 2021 року був відкритий ринок землі для фізичних осіб, а з 1 січня 2024 року - для юридичних осіб, які мають бути виключно українцями.
Коментуючи тему вартості землі, перший заступник міністра відзначив, що вона постійно зростає.
«Дивимося на ціну. Фактично стартував ринок землі з середньої ціни близько ₴34000 за гектар. Якщо ми подивимося на підсумки першого кварталу 2025 року, то маємо вже ₴54000 за 1 га. Тобто ми бачимо зростання вартості українського ресурсу в цій частині сільськогосподарських земель. Ми прогнозуємо, що і надалі ця вартість буде зростати», - наголосив перший заступник, додавши, що після війни зростання пришвидшиться і вартість може збільшитися в 2-3 рази від нинішньої ціни.
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