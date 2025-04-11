Українські аграрії посіяли вже мільйон гектарів ярих культур

Станом на 11 квітня 2025 року аграрії всіх областей України засіяли 1 058,6 тис. га ярих зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що в Запорізькій області почали сіяти кукурудзу.

"Наразі найбільша площа посівів припадає на ячмінь - 612,2 тис. га. Ярої пшениці вже засіяно 141,1 тис. га, гороху - 182,8 тис. га, вівса - 106,1 тис. га, кукурудзи - 0,02 тис. га", - йдеться у повідомленні.

Крім того, соняшником засіяно 51,5 тис. га, цукровими буряками - 76 тис. га, соєю - 4,5 тис. га.

Серед регіонів за темпами сівби лідирує Одеська область, де засіяно 107,2 тис. га (пшениця - 6,1 тис. га, ячмінь - 33,5 тис. га, горох - 59,1 тис. га, овес - 1,4 тис. га).

На Тернопільщині засіяли 88,1 тис. га (пшениця - 14 тис. га, ячмінь - 64,1 тис. га, горох - 4,1 тис. га, овес - 5,3 тис. га).

Далі з показниками 86,3 тис. га та 84,9 тис. га йдуть Полтавська та Хмельницька області.

