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АНАЛІТИКА

Агропродукція становить 58% у загальному експорті України: ключові позиції

15:50 09.04.2025 |

Новини АПК

 

У березні експорт аграрної продукції з України склав 5,4 млн тонн на суму 2,1 млрд доларів. Це 58% загального експорту країни.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

За даними відомства, топ-5 категорій експорту:

* Кукурудза - 514 млн дол. США / 2,4 млн т;
* Соняшникова олія - 503 млн дол. США / 441 тис. т;
* Пшениця - 254 млн дол. США / 1,1 млн т;
* Соєві боби - 150 млн дол. США / 370 тис. т;
* М'ясо птиці - 95 млн дол. США / 41 тис. т.

"Порівняно з березнем 2024 року спостерігається зростання вартості експорту на 87 мільйонів доларів США (+4%). Це стало можливим завдяки збереженню в експортній структурі сильних позицій більш маржинальних товарів - соняшникової олії, соєвих бобів та м'яса птиці, а також загальному зростанню цін на агропродукцію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що середні експортні ціни на ці товари склали:

- Соняшникова олія - $1 141/т;

- М'ясо птиці - $2 300/т;

- Соєві боби - $407/т.

Крім цього, експорт хлібобулочних виробів збільшився на 24% (до 29,5 млн дол.), вершкового масла - на 254% (до 9,87 млн дол.), а сирів - на 32% (до 5,3 млн дол.).

В Мінагро повідомили, що основними торговельними партнерами у березні стали Туреччина (270,8 млн дол.), Італія (171,1 млн дол.), Іспанія (170,4 млн дол.), Єгипет (162,4 млн дол.) та Нідерланди (121,6 млн дол.).

За матеріалами: Економічна правда
 

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