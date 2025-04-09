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Україна торік збільшила аграрний експорт до ЄС на 11%
23:36 08.04.2025 |
За підсумками 2024 року Україна збільшила експорт сільськогосподарської продукції до ЄС на 11%.
Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у звіті ЄС щодо торгівлі сільськогосподарською продукцією у 2024 році, повний текст якого оприлюднений на сайті Європейської комісії.
«ЄС продовжував імпортувати сільськогосподарську продовольчу продукцію від різноманітних торгових партнерів, серед яких головними джерелами були Бразилія, Велика Британія й Україна. Імпорт збільшився з Кот-д'Івуару, України й Нігерії, а знизився з Росії та Австралії», - йдеться у звіті.
Виходячи з оприлюдненої статистики, Україна була третім джерелом імпорту агропродовольчої продукції в ЄС у 2024 році (8% від загальної вартості імпорту ЄС). Аграрний імпорт з України до ЄС зріс на 11%, як порівняти з 2023 роком (+1,3 млрд євро), й сягнув 13 мільярдів євро. Головним чином, це було пов'язано із збільшенням долі в імпорті двох ключових товарів: рослинних олій (3 млрд євро у 2024 р., + 946 млн євро порівняно з 2023 р.), а також олійних та білкових зернових культур (3,1 млрд євро, + 709 млн євро).
Імпорт українських зернових до ЄС скоротився на 12% у вартісному обсязі (до 4,5 млрд євро) через зниження цін, але його обсяг зріс на 6% у порівнянні з попереднім роком.
При цьому загальний обсяг європейського аграрного імпорту у 2024 році сягнув рекордного показника у 171,8 млрд євро (+ 8% у порівнянні з 2023 роком, або + 12.4 млрд євро).
За показниками споживання європейського аграрного експорту Україна посідає 13-ту позицію, з показником у 3,634 млрд євро, що складає близько 2 відсотків від загального сільськогосподарського експорту ЄС (235,4 млрд євро). При цьому й за показником споживання європейських імпортованих сільськогосподарських продуктів Україна продемонструвала зростання на 5 відсотків у порівнянні з 2023 роком, коли Україна імпортувала з ЄС аграрну продукцію на 3,461 млрд євро.
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