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АНАЛІТИКА

Україна збільшила експорт яєць удвічі, дефіциту на Великдень не очікується

13:42 08.04.2025 |

Новини АПК

 

За січень-березень 2025 року експорт курячих яєць склав 496 млн штук, що удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили у Союзі птахівників України.

Зазначається, що збільшення експорту вдвічі за перші три місяці року не вплинуло негативно на пропозицію яєць на внутрішньому ринку.

"Традиційно напередодні Великодня попит на яйця збільшується, однак в цьому році, як і в минулому, дефіциту продукції не очікується і споживачі зможуть розраховувати на доступні цінові пропозиції в достатній кількості протягом великодніх свят", - йдеться у повідомленні.

Цьогоріч фахівці спостерігають суттєві зміни в географії експорту. Частка країн ЄС зросла до 72%, але цей зростання становить всього 3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

У 2025 році розпочалися постачання до Великої Британії, її частка наразі становить 7%. Аналогічно зростає експорт до країн Африки, де завдяки світовій кон'юнктурі були досить привабливі умови для торгівлі. Частка африканського континенту зросла до 8%, в той час як в минулому році вона була 5%, а в 2023 році - взагалі за цей період не експортувались яйця.

Поставки до Ізраїлю досить стабільні, хоч частка і зменшилась до 9%, але фізичний обсяг експорту не змінився порівняно з січнем-березнем 2024 року.

Експорт до країн Близького Сходу майже відсутній, що обумовлено логістичними особливостями і високою конкуренцією в регіоні з боку інших країн-експортерів.

"Європейський ринок буде і надалі залишатися в пріоритеті експорту, що обумовлено зручною логістикою і високим попитом на українську продукцію. Ще донедавна лише 4 компанії мали право експорту до ЄС, а на сьогодні вже 15", - зазначили у Союзі птахівників.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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