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Уряд змінив умови компенсації вартості української агротехніки
22:59 04.04.2025 |
Кабінет міністрів затвердив нові правила отримання 25% компенсації вартості вітчизняної сільгосптехніки - тепер скористатися програмою зможуть тільки агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі.
Відповідну постанову ухвалив уряд 4 квітня, передає Укрінформ з посиланням на Міністерство економіки України.
«Ці зміни - крок до повної відповідності міжнародним зобов'язанням України в рамках Ukraine Facility. Ми врахували в програмі вимогу, згідно з якою до кінця 2025 року 80% державної підтримки агросектору має надаватись через Державний аграрний реєстр», - зазначив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.
Постанова також уточнює вимоги до підтвердження статусу агровиробника: не менше 75% від реалізованої ним продукції за останні 12 звітних податкових періодів мають становити саме сільськогосподарські товари або послуги. Для новостворених підприємств ця вимога розраховується окремо по кожному податковому періоду. Уточнено також перелік звітних документів, які подають виробники техніки.
Як повідомлялося, у березні учасники програми отримали першу у 2025 році виплату - 126,6 млн грн було перераховано аграріям, які придбали українську техніку у грудні 2024-го та січні 2025-го.
За перші три місяці року двічі оновлювався перелік техніки. Зараз агровиробники можуть вибирати з 11 910 одиниць техніки та обладнання від 144 українських виробників.
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