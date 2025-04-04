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Україна в 2024/2025 МР експортувала понад 33 млн тонн зерна
14:08 04.04.2025 |
Україна станом на 4 квітня з початку 2024-2025 маркетингового року експортувала 33,017 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 232 тис. тонн було відвантажено поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на Державну митну службу.
Згідно із повідомленням, станом на 5 квітня минулого року загальний показник відвантажень становив 36,028 млн тонн.
При цьому, у розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано пшениці - 13,254 млн тонн (у квітні - 141 тис. тонн), ячменю - 2,206 млн тонн (0), жита - 10,8 тис. тонн (0), кукурудзи - 17,061 млн тонн (90 тис. тонн).
Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 4 квітня оцінюється в 54,1 тис. тонн (у квітні - 0,7 тис. тонн), у тому числі пшеничного - 50,2 тис. тонн (0,6 тис. тонн).
Експорт з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна 2024/2025 МР, тис. тонн станом на 04.04.2025 (дані Держмитслужби)
|
|
2024/2025 МР
|
2023/2024 МР
|
Всього
|
в тому числі:
у квітні 2025
|
Всього станом на 05.04.2024
|
в тому числі:
у березні 2024 станом на 05.04.2024
|
Зернові та зернобобові, всього
|
33017
|
232
|
36028
|
1168
|
пшениця
|
13254
|
141
|
14228
|
386
|
ячмінь
|
2213
|
0
|
1973
|
11
|
жито
|
10,8
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
кукурудза
|
17061
|
90
|
19533
|
770
|
Борошно пшеничне, тис. тонн
|
50,2
|
0,6
|
76,4
|
1,2
|
Борошно інше, тис. тонн
|
3,9
|
0,1
|
4,4
|
0,2
|
Борошно разом, тис. тонн
у перерахунку на зерно, тис. тонн
|
54,1
72,1
|
0,7
0,9
|
80,8
107,7
|
1,4
1,9
|
Експорт разом (зерно + борошно)
|
33089
|
233
|
36135
|
1170
|
|
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