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АНАЛІТИКА

Україна в 2024/2025 МР експортувала понад 33 млн тонн зерна

14:08 04.04.2025 |

Новини АПК

 

Україна станом на 4 квітня з початку 2024-2025 маркетингового року експортувала 33,017 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 232 тис. тонн було відвантажено поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на Державну митну службу.

Згідно із повідомленням, станом на 5 квітня минулого року загальний показник відвантажень становив 36,028 млн тонн.

При цьому, у розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано пшениці - 13,254 млн тонн (у квітні - 141 тис. тонн), ячменю - 2,206 млн тонн (0), жита - 10,8 тис. тонн (0), кукурудзи - 17,061 млн тонн (90 тис. тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 4 квітня оцінюється в 54,1 тис. тонн (у квітні - 0,7 тис. тонн), у тому числі пшеничного - 50,2 тис. тонн (0,6 тис. тонн).

Експорт з України зернових, зернобобових (з продуктами їх переробки) та борошна 2024/2025 МР, тис. тонн станом на 04.04.2025 (дані Держмитслужби)

2024/2025 МР

2023/2024 МР

Всього

в тому числі:

у квітні 2025

Всього станом на 05.04.2024

в тому числі:

у березні 2024 станом на 05.04.2024

Зернові та зернобобові, всього

33017

232

36028

1168

пшениця

13254

141

14228

386

ячмінь

2213

0

1973

11

жито

10,8

0,0

1,0

0,0

кукурудза

17061

90

19533

770

Борошно пшеничне, тис. тонн

50,2

0,6

76,4

1,2

Борошно інше, тис. тонн

3,9

0,1

4,4

0,2

Борошно разом, тис. тонн

у перерахунку на зерно, тис. тонн

54,1

72,1

0,7

0,9

80,8

107,7

1,4

1,9

Експорт разом (зерно + борошно)

33089

233

36135

1170
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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