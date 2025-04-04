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В Україні цьогоріч вперше виплатили 25% компенсації за сільгосптехніку
12:13 04.04.2025 |
Міністерство економіки України провело першу у 2025 році виплату за програмою компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
Зазначається, що 126,6 млн грн вже перераховано покупцям техніки вітчизняного виробництва, придбаної у грудні 2024 року та січні 2025 року.
Заявки за лютий і березень будуть опрацьовані і виплачені у квітні.
Компенсацію нараховано за продукцію близько 90 українських машинобудівних підприємств.
Найактивніше скористалися програмою агровиробники:
* Хмельниччини - 15,6 млн грн компенсацій
* Миколаївщини - 13,3 млн
* Сумщини - 12,7 млн
* Тернопільщини - 9,7 млн
* Одещини - 9 млн.
Найбільше техніки придбали у Хмельницькій (108), Полтавській (90), Одеській (78) та Кіровоградській (75) областях.
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