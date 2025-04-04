В Україні цьогоріч вперше виплатили 25% компенсації за сільгосптехніку

Міністерство економіки України провело першу у 2025 році виплату за програмою компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Зазначається, що 126,6 млн грн вже перераховано покупцям техніки вітчизняного виробництва, придбаної у грудні 2024 року та січні 2025 року.

Заявки за лютий і березень будуть опрацьовані і виплачені у квітні.

Компенсацію нараховано за продукцію близько 90 українських машинобудівних підприємств.

Найактивніше скористалися програмою агровиробники:

* Хмельниччини - 15,6 млн грн компенсацій

* Миколаївщини - 13,3 млн

* Сумщини - 12,7 млн

* Тернопільщини - 9,7 млн

* Одещини - 9 млн.

Найбільше техніки придбали у Хмельницькій (108), Полтавській (90), Одеській (78) та Кіровоградській (75) областях.