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На ринок Індії прибула перша партія українських яблук
11:58 01.04.2025 |
До Республіки Індія прибула перша пробна партія українських яблук, місцеві експерти високо оцінили відповідність вітчизняної продукції встановленим вимогам.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Зазначається, що Міністерство сільського господарства і добробуту фермерів Індії підтвердило успішне завершення інспекційних заходів цієї партії. Індійська сторона високо оцінила якість української продукції та її відповідність встановленим вимогам.
«Отримали фідбек від нашого партнера - Республіки Індія. А саме позитивно відзначили роль служби, за участю Посольства України в Республіці Індія, які забезпечили дотримання передбачених індійською стороною критеріїв та вимог до відбору, передвідвантажувального зберігання, обробки та транспортування продукції до Індії. Це важливий крок для підтримки економіки держави та українських експортерів в умовах повномасштабної війни», - підкреслив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.
Держпродспоживслужба спільно із посольствами України та Міністерство закордонних справ України продовжують працювати над розширенням можливостей для українських виробників.
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