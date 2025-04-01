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АНАЛІТИКА

Кабмін установив цілі з меліорації на 2050 рік: площа зрошення має зрости до 700 000 га

14:21 31.03.2025 |

Новини АПК

 

Кабінет міністрів 25 березня затвердив довгостроковий план розвитку іригаційного комплексу України до 2050 року. Він передбачає, що до середини століття площа зрошуваних сільськогосподарських угідь має зрости з нинішніх 136 000 га до 700 000 - 750 000 га.

У плані вказано, що через зміну клімату близько половини орних земель в Україні до 2050 року стануть непридатними для ведення сільського господарства без поливу. Тому розвиток зрошення має стати передумовою для забезпечення річного рівня виробництва зернових в обсягах 80-100 млн тонн.

Інженерна інфраструктура, створена за часів Радянського Союзу у 1960-1980-х роках, значно застаріла і потребує модернізації. Значна частина державних зрошувальних систем перебуває в неробочому стані.

За урядовими оцінками, на відновлення інфраструктури необхідно понад $10 млрд.

Затверджений план передбачає передання меліоративних систем у користування аграріїв, що дозволить їм самостійно залучати інвестиції. До 2030 року планується передати не менше ніж 95 відсотків такого майна, щодо якого проведено державну реєстрацію.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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