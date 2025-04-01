Кабмін установив цілі з меліорації на 2050 рік: площа зрошення має зрости до 700 000 га

Кабінет міністрів 25 березня затвердив довгостроковий план розвитку іригаційного комплексу України до 2050 року. Він передбачає, що до середини століття площа зрошуваних сільськогосподарських угідь має зрости з нинішніх 136 000 га до 700 000 - 750 000 га.

У плані вказано, що через зміну клімату близько половини орних земель в Україні до 2050 року стануть непридатними для ведення сільського господарства без поливу. Тому розвиток зрошення має стати передумовою для забезпечення річного рівня виробництва зернових в обсягах 80-100 млн тонн.

Інженерна інфраструктура, створена за часів Радянського Союзу у 1960-1980-х роках, значно застаріла і потребує модернізації. Значна частина державних зрошувальних систем перебуває в неробочому стані.

За урядовими оцінками, на відновлення інфраструктури необхідно понад $10 млрд.

Затверджений план передбачає передання меліоративних систем у користування аграріїв, що дозволить їм самостійно залучати інвестиції. До 2030 року планується передати не менше ніж 95 відсотків такого майна, щодо якого проведено державну реєстрацію.