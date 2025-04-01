Інститут аграрної економіки прогнозує щорічне зростання експорту насіння

Протягом останніх п'яти років Україна ушестеро збільшила експорт насіння сільськогосподарських культур, зокрема зернових та олійних, водночас зменшила обсяги їх імпорту.

Про це йдеться в пресрелізі Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», який є у розпорядженні Укрінформу.

Зазначається, що за цей час експорт насіння зріс більш як у 6 разів - до 122,0 млн дол. США. Водночас зменшився імпорт, що спричинено кількома факторами.

На думку науковців, однією з таких причин є можливість виробляти кондиційне гібридне насіння іноземної селекції на сучасних заводах в Україні, щоб задовольнити внутрішні потреби та експортувати в країни ЄС.

До того ж, зменшилось його споживання внаслідок скорочення площ товарних посівів, що спричинила широкомасштабна збройна агресія РФ проти України, зокрема тимчасова окупація територій та ведення воєнних дій.

Крім того, Україна імпортує лише батьківські та материнські лінії гібридів, а також добазові форми сортового насіння зернових культур, з подальшим їх розмноженням на вітчизняних насіннєвих полях.

Попри збільшення посіву деяких зернових та олійних нішевих культур, ці фактори призвели до зростання протягом 2022-2024 років імпорту насіннєвого матеріалу таких культур, як жито, овес, сорго, льон, коноплі та гірчиця, а також насіння цукрових буряків та овочів.

В ІАЕ прогнозують, що у 2025 році та наступних роках експорт зростатиме щорічно на 10-15%, а імпорт насіння сільськогосподарських культур стабілізується на рівні 350-400 млн дол. США.