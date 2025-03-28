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АНАЛІТИКА

Україна в березні експортувала 3,2 млн тонн зерна - Мінагрополітики

13:45 28.03.2025 |

Новини АПК

 

Україна станом на 28 березня з початку 2024-2025 маркетингового року (МР, липень-червень) експортувала 32,389 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 3,206 млн тонн було відвантажено поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на Державну митну службу.

Згідно повідомлення, станом на аналогічну дату минулого року загальний показник відвантажень становив 34,199 млн тонн, у тому числі в березні - 4,529 млн тонн.

При цьому, у розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано пшениці - 12,997 млн тонн (у березні - 994 тис. тонн), ячменю - 2,206 млн тонн (62 тис. тонн), жита - 10,8 тис. тонн (0), кукурудзи - 16,72 млн тонн (2,14 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 28 березня оцінюється в 53,1 тис. тонн (у березні - 4,5 тис. тонн), у тому числі пшеничного - 49,2 тис. тонн (4,4 тис. тонн).

Експорт з України зернових, зернобобових

(з продуктами їх переробки) та борошна 2024/2025 МР, тис. тонн станом на

28.03.2025 (дані Держмитслужби)

2024/2025 МР

2023/2024 МР

Всього

в тому числі:

у березні 2025

Всього станом на 27.03.2024

в тому числі:

у березні 2024 станом на 27.03.2024

Зернові та зернобобові, всього

32389

3206

34199

4529

пшениця

12977

994

13504

1732

ячмінь

2206

62

1957

334

жито

10,8

0,0

1,0

0,0

кукурудза

16720

2140

18447

2452

Борошно пшеничне, тис. тонн

49,2

4,4

74,0

3,8

Борошно інше, тис. тонн

3,9

0,1

4,1

0,3

Борошно разом, тис. тонн

у перерахунку на зерно, тис. тонн

53,1

70,8

4,5

6,0

78,1

104,1

4,1

5,5

Експорт разом (зерно + борошно)

32460

3212

34303

4534
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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