Україна в березні експортувала 3,2 млн тонн зерна - Мінагрополітики

Україна станом на 28 березня з початку 2024-2025 маркетингового року (МР, липень-червень) експортувала 32,389 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 3,206 млн тонн було відвантажено поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на Державну митну службу.

Згідно повідомлення, станом на аналогічну дату минулого року загальний показник відвантажень становив 34,199 млн тонн, у тому числі в березні - 4,529 млн тонн.

При цьому, у розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано пшениці - 12,997 млн тонн (у березні - 994 тис. тонн), ячменю - 2,206 млн тонн (62 тис. тонн), жита - 10,8 тис. тонн (0), кукурудзи - 16,72 млн тонн (2,14 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 28 березня оцінюється в 53,1 тис. тонн (у березні - 4,5 тис. тонн), у тому числі пшеничного - 49,2 тис. тонн (4,4 тис. тонн).

Експорт з України зернових, зернобобових

(з продуктами їх переробки) та борошна 2024/2025 МР, тис. тонн станом на

28.03.2025 (дані Держмитслужби)