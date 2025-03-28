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Україна в березні експортувала 3,2 млн тонн зерна - Мінагрополітики
13:45 28.03.2025 |
Україна станом на 28 березня з початку 2024-2025 маркетингового року (МР, липень-червень) експортувала 32,389 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 3,206 млн тонн було відвантажено поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на Державну митну службу.
Згідно повідомлення, станом на аналогічну дату минулого року загальний показник відвантажень становив 34,199 млн тонн, у тому числі в березні - 4,529 млн тонн.
При цьому, у розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано пшениці - 12,997 млн тонн (у березні - 994 тис. тонн), ячменю - 2,206 млн тонн (62 тис. тонн), жита - 10,8 тис. тонн (0), кукурудзи - 16,72 млн тонн (2,14 млн тонн).
Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 28 березня оцінюється в 53,1 тис. тонн (у березні - 4,5 тис. тонн), у тому числі пшеничного - 49,2 тис. тонн (4,4 тис. тонн).
Експорт з України зернових, зернобобових
(з продуктами їх переробки) та борошна 2024/2025 МР, тис. тонн станом на
28.03.2025 (дані Держмитслужби)
|
|
2024/2025 МР
|
2023/2024 МР
|
Всього
|
в тому числі:
у березні 2025
|
Всього станом на 27.03.2024
|
в тому числі:
у березні 2024 станом на 27.03.2024
|
Зернові та зернобобові, всього
|
32389
|
3206
|
34199
|
4529
|
пшениця
|
12977
|
994
|
13504
|
1732
|
ячмінь
|
2206
|
62
|
1957
|
334
|
жито
|
10,8
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
кукурудза
|
16720
|
2140
|
18447
|
2452
|
Борошно пшеничне, тис. тонн
|
49,2
|
4,4
|
74,0
|
3,8
|
Борошно інше, тис. тонн
|
3,9
|
0,1
|
4,1
|
0,3
|
Борошно разом, тис. тонн
у перерахунку на зерно, тис. тонн
|
53,1
70,8
|
4,5
6,0
|
78,1
104,1
|
4,1
5,5
|
Експорт разом (зерно + борошно)
|
32460
|
3212
|
34303
|
4534
|
|
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