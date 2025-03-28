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Українські аграрії засіяли вже 551,8 тисячі гектарів ярих зернових
13:24 28.03.2025 |
В Україні станом на 28 березня 2025 року аграрії засіяли 551,8 тис. га ярих зернових та зернобобових культур, що становить 9,7% від запланованих площ.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
"Наразі (станом на 28 березня - ред.) найбільша площа посівів припадає на ячмінь - 315,5 тис. га. Ярої пшениці вже засіяно 79,8 тис. га, гороху - 102,9 тис. га, вівса - 50,7 тис. га", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цукрові буряки вже засіяли на площі 17,8 тис. га, а сою - на 0,6 тис. га.
За темпами сівби лідерами стали:
* Миколаївська область: 60,1 тис. га (пшениця - 3 тис. га, ячмінь - 32 тис. га, горох - 24,5 тис. га, овес - 0,6 тис. га);
* Тернопільська область: 58,1 тис. га (пшениця - 14 тис. га, ячмінь - 36,8 тис. га, горох - 3,7 тис. га, овес - 3,6 тис. га);
* Вінницька область: 53 тис. га (пшениця - 10,4 тис. га, ячмінь - 34,5 тис. га, горох - 7 тис. га, овес - 1,1 тис. га);
* Кіровоградська область: 48,8 тис. га (пшениця - 1,5 тис. га, ячмінь - 29,7 тис. га, горох - 16,5 тис. га);
* Волинська область: 47 тис. га (пшениця - 9 тис. га, ячмінь - 14 тис. га, горох - 4 тис. га, овес - 20 тис. га).
У міністерстві зауважили, що на 2025 рік заплановано засіяти понад 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року.
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