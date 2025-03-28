Розмінування агроземель: за програмою компенсацій очистили перші 1000 гектарів

У межах державної програми компенсацій за розмінування агроземель у господарське використання повернули першу тисячу гектарів.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний, передає кореспондент Укрінформу.

Посадовець нагадав, що торік у господарське використання вдалося повернути понад 35 тисяч гектарів землі. Йдеться і про обстеження потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами територій, і безпосередньо про очищені від мін, снарядів та уламків угіддя. Хоча взимку, навіть незважаючи на відсутність сильних морозів та снігопадів, практичні роботи з гуманітарного розмінування сповільнюються, в цей період активно інспектували ділянки, очищені восени.

«Як результат - ми перетнули позначку в 1000 гектарів аграрних земель, розмінованих, очищених і повернутих в експлуатацію в межах програми компенсацій. Ці поля вже можна засівати, а восени - збирати врожай», - зазначив Безкаравайний.

Розповідаючи про дію програми, він наголосив, що її учасником може бути будь-хто з аграріїв, хто працює легально, справно сплачує податки та не має зв'язків з Росією. Заявки на розмінування забруднених ділянок приймають через Державний аграрний реєстр.

«Після цього ділянку верифікують, підтверджуючи факт її забруднення, визначається приблизна оцінка вартості розмінування, і цей «лот» виставляється на Prozorro. Оператори протимінної діяльності - приватні компанії (переважно українські) - змагаються за право отримати контракт. Надані ж за програмою гроші зберігаються на спеціальному ескроу рахунку в банку. До них не мають доступу ні аграрій, ні переможець аукціону, з яким укладено контракт на виконання робіт», - роз'яснив посадовець механізм фінансування програми.

І лише після того, як роботу завершено, проінспектовано й надано сертифікат якості, який підтверджує, що ділянка безпечна, кошти з рахунку списуються на рахунок оператора протимінної діяльності.

Поки що не всі аграрії знають про цю програму та розуміють алгоритм її дії, констатував Безкаравайний. Тому в реєстрі багато заявок, оформлених помилково.

«Переважна більшість виконаної роботи - це верифікація заявок. Що, власне, гальмувало виконання програми. Тому зараз ми удосконалюємо програму, щоб помилкових заявок було менше. А також готуємо велику інформаційно-роз'яснювальну кампанію, навчальні матеріали, адже запит на такі роботи величезні», - додав заступник міністра, нагадавши, що цьогоріч на фінансування програм з розмінування передбачили 2,5 мільярда гривень. Ефективне використання цих коштів - один з індикаторів програми міжнародної допомоги Ukraine Facility.