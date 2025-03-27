Рада запровадила мораторій на стягнення боргів з аграріїв у зоні бойових дій

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №12148, спрямований на пом'якшення фінансового тиску на аграріїв, чиї підприємства постраждали від російської агресії. Закон передбачає заборону на стягнення боргів з фермерів, чиї активи розташовані на окупованих територіях або в зоні активних бойових дій, а також призупиняє примусове стягнення кредитних зобов'язань.

У пояснювальній записці до законопроєкту підкреслюється, що багато аграрних підприємств втратили активи та земельні ділянки через воєнні дії, що унеможливлює виконання зобов'язань перед кредиторами. Примусове стягнення боргів в умовах воєнного стану призведе до банкрутства та повної втрати активів.

З метою підтримки аграрного сектору законопроєкт передбачає:

→ Заборону на примусове стягнення боргів за кредитами та лізинговими зобов'язаннями на період воєнного стану та протягом року після його завершення.

→ Продовження строку дії кредитних та лізингових договорів на період призупинення нарахування та сплати платежів.

→ Зупинення виконавчих дій, включно з арештом коштів та стягненням заставного майна, на період призупинення нарахування та сплати зобов'язань.

Ухвалення цього закону допоможе захистити аграріїв, які опинились у складній ситуації через війну, та запобігти їхньому банкрутству, переконані автори документа.