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Рада запровадила мораторій на стягнення боргів з аграріїв у зоні бойових дій
17:37 27.03.2025 |
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №12148, спрямований на пом'якшення фінансового тиску на аграріїв, чиї підприємства постраждали від російської агресії. Закон передбачає заборону на стягнення боргів з фермерів, чиї активи розташовані на окупованих територіях або в зоні активних бойових дій, а також призупиняє примусове стягнення кредитних зобов'язань.
У пояснювальній записці до законопроєкту підкреслюється, що багато аграрних підприємств втратили активи та земельні ділянки через воєнні дії, що унеможливлює виконання зобов'язань перед кредиторами. Примусове стягнення боргів в умовах воєнного стану призведе до банкрутства та повної втрати активів.
З метою підтримки аграрного сектору законопроєкт передбачає:
→ Заборону на примусове стягнення боргів за кредитами та лізинговими зобов'язаннями на період воєнного стану та протягом року після його завершення.
→ Продовження строку дії кредитних та лізингових договорів на період призупинення нарахування та сплати платежів.
→ Зупинення виконавчих дій, включно з арештом коштів та стягненням заставного майна, на період призупинення нарахування та сплати зобов'язань.
Ухвалення цього закону допоможе захистити аграріїв, які опинились у складній ситуації через війну, та запобігти їхньому банкрутству, переконані автори документа.
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