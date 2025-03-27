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АНАЛІТИКА

Рада прийняла в цілому закон про хміль та хмелепродукти

17:29 27.03.2025 |

Новини АПК, Право

 

Верховна Рада прийняла у цілому законопроєкт №9234-д про хміль та хмелепродукти, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Як написав він у Телеграм-каналі, проєкт закону підтримали 282 нардепи (при необхідному мінімумі 226 голосів) на засіданні у четвер.

Законопроєкт спрямований на приведення у відповідність до стандартів Європейського Союзу основних принципів і вимог до вирощування, виробництва, переробки, маркування, сертифікації хмелю та хмелепродуктів, а також правових основ діяльності центральних органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання та порядку державного контролю у цій галузі.

Документ встановлює загальні засади, основні принципи та напрями державної політики, а також обов'язки суб'єктів господарювання, які здійснюють вирощування та переробку хмелю, забезпечує простежуваність у сфері хмелярства та виробництва хмелепродуктів; визначає загальні вимоги до хмелю, сертифікації хмелю та хмелепродуктів, правовий статус органів сертифікації, зміст сертифікату, порядок і зміст маркування хмелю (хмелепродуктів), особливості нагляду представників органу сертифікації під час виробництва хмелепродуктів, імпорту та експорту хмелю та хмелепродуктів тощо.

Крім того, визначається контроль за суб'єктами господарювання щодо дотримання вимог закону, відповідальність за порушення його вимог і провадження у справах про порушення законодавства у сфері хмелярства та виробництва хмелепродуктів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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