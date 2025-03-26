Великодній кошик у 2025р. подорожчав на 17% - дослідження

Середня ціна великоднього набору в Україні у 2025 році становить 1124,77 грн, що на 17% більше порівняно з 2024 роком, що зумовлено підвищеним попитом на низку продуктів та інфляційними процесами, повідомляється у дослідженні сodеs.com.ua.

Дослідники вирішили порівняти вартість стандартного великоднього кошика, який містить 10 яєць, 1 кг твердого сиру, 1 кг с/в ковбаси, 1 білий батон, 1 упаковку хрону, а також набір з трьох свічок, у найпопулярніших мережах супермаркетів України.

Покупець "АТБ" має заплатити за цей набір 950,19 грн, METRO - 1083,93 грн, Auchan - 1114,40 грн, "Сільпо" - 1124,67 грн, Novus - 1189,73 грн.

Аналітики також підрахували середню вартість приготування домашньої паски, яка складається з 700 г борошна, шести курячих яєць, 180 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, родзинок та 40 г дріжджів. Орієнтовна ціна на випічку складає 202 грн.

Зазначено, що кількість людей, які готують паски вдома, та тих, хто купує їх у кафе або магазинах, майже рівна - 31% і 33% відповідно.

Щоб заощадити на великодніх покупках, дослідники радять скористатися знижками супермаркетів - перед святом ціни падають на 5-20%, шукати промокоди та акції, використовувати карти лояльності магазинів: в "АТБ" можна зекономити до 40%, а в METRO діє оптова система знижок.