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Український державний фонд підтримки фермерських господарств у 2025р профінансує фермерів на 4,73 млрд грн
18:09 26.03.2025 |
Український фонд підтримки фермерських господарств у 2024 році профінансував 100% поданих 30342 фермерами заявок на отримання коштів на загальну суму 2,78 млрд грн в рамках бюджетної програми підтримки, зокрема на 1 га оброблюваних угідь та дотації на поголів'я корів, кіз та овець, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у Telegram.
За його словами, у 2025 році для малих і середніх фермерів передбачено 4,73 млрд грн державної підтримки.
"Невдовзі буде оголошено нову хвилю подачі заявок. Пріоритет - швидка допомога аграріям, особливо на прифронтових територіях. Державна підтримка сфокусується, зокрема, на розвитку тваринництва та рибництва - галузей, що можуть стати драйверами українського агросектору", - наголосив Коваль на зустрічі з командою Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.
Міністр запевнив, що держава продовжить підтримувати агросектор країни, адже фермери є основою продовольчої безпеки та економіки.
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