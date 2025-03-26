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АНАЛІТИКА

Україна в 2024/25 МР експортувала 32,2 млн тонн зерна - Мінагрополітики

17:00 26.03.2025 |

Новини АПК

 

Україна станом на 26 березня з початку 2024-2025 маркетингового року експортувала 32,214 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 3,032 млн тонн було відвантажено від початку поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Згідно повідомлення, станом на 27 березня минулого року загальний показник відвантажень становив 34,199 млн тонн, у тому числі в березні - 4,529 млн тонн.

При цьому, з початку поточного сезону експортовано пшениці - 12,912 млн тонн (у 2023/24 МР - 13,504 млн тонн), ячменю - 2,196 млн тонн (1,957 млн тонн), жита - 10,8 тис. тонн (1 тис. тонн), кукурудзи - 16,621 млн тонн (18,447 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 26 березня оцінюється в 52,8 тис. тонн (у 2023/24 МР - 78,1 тис. тонн), у тому числі пшеничного - 48,9 тис. тонн (74 тис. тонн).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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