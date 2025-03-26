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ФАО підтримало ініціативу Мінагрополітики із будівництва малих овочесховищ
17:52 25.03.2025 |
ФАО підтримало ініціативу Міністерства аграрної політики та продовольства з будівництва малих овочесховищ потужністю від 20 до 1000 тонн, першочергово - на прифронтових територіях Харківської та Миколаївської областей, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
"Сьогодні в Україні до 35% вирощеної продукції втрачається через брак належних умов зберігання. Вирішуємо цю проблему! Спільно з ФАО запускаємо будівництво сучасних овочесховищ потужністю від 20 до 1000 тонн, першочергово - на прифронтових територіях Харківської та Миколаївської областей", - написав він у Telegram.
Міністр пояснив, що кожне мале сховище дає можливість працювати близько 150 малим фермерам. Навколо нього створюються нові робочі місця та кооперації. Крім того, зменшуються втрати врожаю, що критично важливо для продовольчої безпеки.
Коваль додав, що після запуску проєктів по малим сховищам, розпочнуться будівництва великих багатосекційних об'єктів, якими зможуть користуватися не лише фермери, а й бізнес, супермаркети та соціальні установи - лікарні, школи тощо.
"Моя мета як міністра - щоб ці овочесховища стали основою для розвитку кооперативного руху серед аграріїв", - наголосив міністр.
Крім того, команда міністерства обговорила з регіональним керівником програми для Європи та Центральної Азії ФАО Раймундом Йеле та в.о. голови офісу ФАО в Україні Мохаммедом Азукою новий проєкт підтримки аграріїв із виробництва біогазу та електроенергії з агробіомаси.
"Розвиток біоенергетики - це не лише енергетична незалежність, а й можливість додаткового заробітку для фермерів", - резюмував міністр.
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