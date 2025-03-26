Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ФАО підтримало ініціативу Мінагрополітики із будівництва малих овочесховищ

17:52 25.03.2025 |

Новини АПК

ФАО підтримало ініціативу Мінагрополітики із будівництва малих овочесховищ

 

ФАО підтримало ініціативу Міністерства аграрної політики та продовольства з будівництва малих овочесховищ потужністю від 20 до 1000 тонн, першочергово - на прифронтових територіях Харківської та Миколаївської областей, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Сьогодні в Україні до 35% вирощеної продукції втрачається через брак належних умов зберігання. Вирішуємо цю проблему! Спільно з ФАО запускаємо будівництво сучасних овочесховищ потужністю від 20 до 1000 тонн, першочергово - на прифронтових територіях Харківської та Миколаївської областей", - написав він у Telegram.

Міністр пояснив, що кожне мале сховище дає можливість працювати близько 150 малим фермерам. Навколо нього створюються нові робочі місця та кооперації. Крім того, зменшуються втрати врожаю, що критично важливо для продовольчої безпеки.

Коваль додав, що після запуску проєктів по малим сховищам, розпочнуться будівництва великих багатосекційних об'єктів, якими зможуть користуватися не лише фермери, а й бізнес, супермаркети та соціальні установи - лікарні, школи тощо.

"Моя мета як міністра - щоб ці овочесховища стали основою для розвитку кооперативного руху серед аграріїв", - наголосив міністр.

Крім того, команда міністерства обговорила з регіональним керівником програми для Європи та Центральної Азії ФАО Раймундом Йеле та в.о. голови офісу ФАО в Україні Мохаммедом Азукою новий проєкт підтримки аграріїв із виробництва біогазу та електроенергії з агробіомаси.

"Розвиток біоенергетики - це не лише енергетична незалежність, а й можливість додаткового заробітку для фермерів", - резюмував міністр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6949
  0,0503
 0,12
EUR
 1
 45,1389
  0,0503
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2705  0,10 0,24 41,8859  0,09 0,22
EUR 44,6815  0,01 0,03 45,4219  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7200  0,09 0,22 41,7400  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес