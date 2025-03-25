Уряд удосконалив порядок формування мінімальних експортних цін на деякі види товарів

Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 331 "Про внесення змін до Порядку затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Документ доповнює перелік умов поставок, за якими визначаються мінімально допустимі експортні ціни, для наступних товарів:

* мед (код згідно з УКТ ЗЕД 0409 00 00 00) (CIF);

* соєві боби (код згідно з УКТ ЗЕД 1201 та 1205) (FCA);

* пшениця (код згідно з УКТ ЗЕД 1001) (DAT, DPU, FAS);

* кукурудза (код згідно з УКТ ЗЕД 1005) (DAT, FCA);

* олія соняшникова (код згідно з УКТ ЗЕД 1512) (DDP, CFR, CIF, FAS);

* ячмінь (код згідно з УКТ ЗЕД 1003) (FCA).

Також постанова вносить зміни до порядку, відповідно до яких змінено процентіль у розрахунку реферептпих мінімальних експортних цін на окремі види товарів із застосуванням квантильного методу з п'ятого процентілю на десятий процентіль.

Крім того, доповнено Порядок положенням, яке передбачає, що мінімально допустима експортна ціна на окремий вид товару не може бути меншою ніж мінімальна ціна на даний вид товару за такою ж умовою поставок у попередньому місяці.

Як повідомлялося, у Мінагрополітики наполягають, що встановлення мінімальних цін на експорт агропродукції створить механізми для боротьби з тіньовим експортом зернових та олійних культур. Водночас низка аграрних асоціацій критикували цю норму.