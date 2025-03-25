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АНАЛІТИКА

Прибутки аграрних компаній майже подвоїлися. У лідерів рентабельність перевищує 40%

12:11 25.03.2025 |

Новини АПК

 

У 2024 році доходи аграрного бізнесу зросли на третину, а прибутки майже вдвічі. Загальний виторг галузі за рік досяг 1,3 трлн гривень. Ще потужніше зростали прибутки аграріїв. Вони майже подвоїлися. У 2024 році сільгоспкомпанії записали собі плюс у розмірі 127 млрд грн проти 74 млрд грн рік тому.

Одна із причин такого фінансового успіху - розблокування всіх трьох портів Великої Одеси. Але LIGA.net зазначає ще декілька складових, що значно вплинули на ситуацію і від них залежить подальший розвиток подій.

Є суттєва різниця в складі десятки агрокомпаній із найбільшими доходами та з найбільшими прибутками.

Лише дві компанії наявні в обох переліках. Українські компанії, що представляють провідних світових агротрейдерів офіційно балансують на межі прибутковості незалежно від того, які маршрути використовують. АДМ Юкрейн із власним терміналом у порту Одеси та перевалкою олії в Чорноморську, впевнено контролює другий за обсягом грошовий потік в українському агросекторі, але напрацювала збитків на 0,6 млрд грн. Вайтерра Україна та Каргіл продемонстрували прибутки, але на рівні 2-3% від обороту. Для порівняння, Кернел Трейд, який є номером один за доходами, відзвітував про рентабельність удвічі вищу - 6%.

Щодо географічних особливостей, то у 2024 році серед найприбутковіших агрокомпаній більшість за представниками Поділля. Чотири з десяти компаній, що отримали найбільші прибутки, мають свої виробничі потужності (поля та ферми) в Хмельницькій області. Друге місце за представниками Вінниччини та Черкащини. Які самі підприємства та з чим це пов'язано - читайте в статті "Аграрні прибутки Веревського, Косюка та Лейві значно більші, ніж BlackRock і родини Каргіллів".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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