Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Британії вперше у світі виявили пташиний грип у вівці

 

У Великій Британії виявили перший у світі випадок зараження вівці пташиним грипом.

Як повідомляє BBC, це підтвердила головна ветеринарна лікарка Британії Крістін Міддлмісс, передає Укрінформ.

За словами Міддлмісс, були запроваджені «суворі» заходи, щоб запобігти поширенню захворювання.

«Хоча ризик для худоби залишається низьким, я закликаю всіх власників тварин забезпечити чистоту на місці та негайно повідомляти про будь-які ознаки інфекції в Агентство охорони здоров'я тварин», - додала головна ветеринарна лікарка.

Речник британського уряду зазначив, що цей випадок стався на фермі у Йоркширі, де пташиний грип був підтверджений у птахів, що утримувалися в неволі.

Він також сказав, що за результатами «масштабного тестування» інших випадків інфікування худоби пташиним грипом не виявлено.

Пташиний грип - захворювання, що спричинене вірусом H5N1, який уражає птахів, а іноді й інших тварин.

За словами речника уряду, з 2021 року у Великій Британії була «невелика кількість» випадків пташиного грипу серед людей.
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6446
  0,1169
 0,28
EUR
 1
 45,0886
  0,1079
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1704  0,02 0,06 41,7960  0,04 0,11
EUR 44,6680  0,01 0,03 45,4240  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,13 0,31 41,6400  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес