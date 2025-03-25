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У Британії вперше у світі виявили пташиний грип у вівці
22:56 24.03.2025 |
У Великій Британії виявили перший у світі випадок зараження вівці пташиним грипом.
Як повідомляє BBC, це підтвердила головна ветеринарна лікарка Британії Крістін Міддлмісс, передає Укрінформ.
За словами Міддлмісс, були запроваджені «суворі» заходи, щоб запобігти поширенню захворювання.
«Хоча ризик для худоби залишається низьким, я закликаю всіх власників тварин забезпечити чистоту на місці та негайно повідомляти про будь-які ознаки інфекції в Агентство охорони здоров'я тварин», - додала головна ветеринарна лікарка.
Речник британського уряду зазначив, що цей випадок стався на фермі у Йоркширі, де пташиний грип був підтверджений у птахів, що утримувалися в неволі.
Він також сказав, що за результатами «масштабного тестування» інших випадків інфікування худоби пташиним грипом не виявлено.
Пташиний грип - захворювання, що спричинене вірусом H5N1, який уражає птахів, а іноді й інших тварин.
За словами речника уряду, з 2021 року у Великій Британії була «невелика кількість» випадків пташиного грипу серед людей.
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