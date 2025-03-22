Україна може повністю забезпечити Євросоюз дефіцитними агрокультурами - Висоцький

Україна може підняти рівень забезпечення Євросоюзу майже до 100% за тими культурами, які у нас вирощуються.

Таку думку озвучив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Укрінформ із посиланням на Українське Радіо.

За його словами, є ті напрямки, де ЄС залишається імпортозалежним, зокрема це протеїнова група - соя, інші бобові продукти, частково зернова група - насамперед, кукурудза, а також цукор і тваринницька продукція.

"Україна може підняти рівень забезпечення Євросоюзу майже до 100% за тими культурами, які у нас вирощуються. Це диференціація ризиків - геополітичних, торгових та інших, коли ти впевнений, що все необхідне для забезпечення базовим продовольством понад півмільярда населення є в межах твого політичного, економічного та безпекового союзу", - пояснив Висоцький.

Крім того, продукцію, яка виробляється з надлишком, можна експортувати спільно з ЄС. Він нагадав, що наразі 86% продукції експортується морем, тому якщо на неї є попит на Близькому Сході чи в Північній Африці, то експортується туди.

Висоцький каже, що це також можна позиціонувати як європейський експорт та спільну позицію щодо боротьби з голодом в Африці. Тобто Україна може підвищити вплив Євросоюзу на продовольчу безпеку у різних регіонах.

До того ж, у ЄС фактично не залишилося майданчиків для збільшення виробництва, з точки зору їхніх регуляцій, густоти населення, санітарних норм тощо, тож, на його думку, Україна може стати тим майданчиком, де зростання і розвиток будь-якого виробництва буде гармонізовано.

"З мінімальними додатковими витратами можна мультиплікуватися, збільшуючи виробництво в Україні. Тут такі можливості є. Ми маємо зараз індустріальні парки з пільговим оподаткування, тобто це можливості для росту та отримання прибутків. І це взаємовигідно, бо у нас будуть нові робочі місця й додаткові податки, а для європейських підприємств - також позитивний економічний ефект", - зауважив Висоцький.