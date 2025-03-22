Фінансові новини
- |
- 22.03.25
- |
- 00:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Україна може повністю забезпечити Євросоюз дефіцитними агрокультурами - Висоцький
23:05 21.03.2025 |
Україна може підняти рівень забезпечення Євросоюзу майже до 100% за тими культурами, які у нас вирощуються.
Таку думку озвучив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Укрінформ із посиланням на Українське Радіо.
За його словами, є ті напрямки, де ЄС залишається імпортозалежним, зокрема це протеїнова група - соя, інші бобові продукти, частково зернова група - насамперед, кукурудза, а також цукор і тваринницька продукція.
"Україна може підняти рівень забезпечення Євросоюзу майже до 100% за тими культурами, які у нас вирощуються. Це диференціація ризиків - геополітичних, торгових та інших, коли ти впевнений, що все необхідне для забезпечення базовим продовольством понад півмільярда населення є в межах твого політичного, економічного та безпекового союзу", - пояснив Висоцький.
Крім того, продукцію, яка виробляється з надлишком, можна експортувати спільно з ЄС. Він нагадав, що наразі 86% продукції експортується морем, тому якщо на неї є попит на Близькому Сході чи в Північній Африці, то експортується туди.
Висоцький каже, що це також можна позиціонувати як європейський експорт та спільну позицію щодо боротьби з голодом в Африці. Тобто Україна може підвищити вплив Євросоюзу на продовольчу безпеку у різних регіонах.
До того ж, у ЄС фактично не залишилося майданчиків для збільшення виробництва, з точки зору їхніх регуляцій, густоти населення, санітарних норм тощо, тож, на його думку, Україна може стати тим майданчиком, де зростання і розвиток будь-якого виробництва буде гармонізовано.
"З мінімальними додатковими витратами можна мультиплікуватися, збільшуючи виробництво в Україні. Тут такі можливості є. Ми маємо зараз індустріальні парки з пільговим оподаткування, тобто це можливості для росту та отримання прибутків. І це взаємовигідно, бо у нас будуть нові робочі місця й додаткові податки, а для європейських підприємств - також позитивний економічний ефект", - зауважив Висоцький.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Комітет Бундестагу схвалив допомогу для України на €11 млрд
|«Схеми» показали супутникові знімки після удару по аеродрому «Енгельс-2»
|Британія замовила для України виробництво 5000 ракет
|«Нова норма» в Брюсселі: ЄС - окремо, Орбан - окремо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна може втратити 1,6 мільярда через бездіяльність «Нафтогазу» – НАБУ і САП
|Кабмін дозволив обмежувати забір води із річок у випадку падіння рівня води
|Україна може повністю забезпечити Євросоюз дефіцитними агрокультурами - Висоцький
|В Україні аграрії засіяли понад 250 тисяч гектарів ярих зернових
|Україна об'єднається з Чехією для створення розвідувального супутникового угрупування «Сузір'я»
|Нібулон розширює річкову логістику на Середній та Верхній Дунай
Бізнес
|Samsung виграла в США судову справу проти BOE щодо порушення патентних прав на технологію OLED
|Тепер шкарпетки не зникнуть: Haier представила першу у світі пральну машину з трьома барабанами
|Tesla Ілона Маска відкликала всі продані у США автомобілі Cybertruck
|Microsoft тестує функцію оцінки характеристик ПК у Windows 11
|ЄС змушує Apple відкрити сповіщення та інші функції iOS стороннім виробникам
|Elecom представила перший у світі натрій-іонній павербанк – працює до 13 років на температурах до -34°C
|Революція людиноподібних роботів ближче, ніж ви думаєте – гендиректор NVIDIA