В Україні аграрії засіяли понад 250 тисяч гектарів ярих зернових

В Україні, станом на 20 березня, аграрії засіяли 250,4 тис. га ярих зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Зазначається, аграрії 19 областей уже проводять активну сівбу ранніх ярових культур.

"Наразі найбільша площа посівів припадає на ячмінь - 133,5 тис. га. Ярої пшениці вже засіяно 36,7 тис. га, гороху - 57 тис. га, вівса - 16,9 тис. га", - йдеться у повідомленні.

Так, за темпами сівби лідерами стали:

* Миколаївська область: 43 тис. га (пшениця - 1,5 тис. га, ячмінь - 22,5 тис. га, горох - 18,7 тис. га, овес - 0,3 тис. га).

* Тернопільська область: 31,3 тис. га (пшениця - 6,4 тис. га, ячмінь - 21,3 тис. га, горох - 2,1 тис. га, овес - 1,5 тис. га).

* Кіровоградська область: 25,9 тис. га (пшениця -0,9 тис. га, ячмінь - 14,5 тис. га, горох - 10,5 тис. га).

* Вінницька область: 24,1 тис. га (пшениця - 5,6 тис. га, ячмінь - 12,3 тис. га, горох - 5,3 тис. га, овес - 0,9 тис. га).

* Рівненська область: 15,2 тис. га (пшениця - 0,5 тис. га, ячмінь - 10,7 тис. га, горох - 0,7 тис. га, овес - 3,3 тис. га).

Загалом, за даними Мінагрополітики, на 2025 рік заплановано засіяти понад 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року.