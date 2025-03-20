Україна торік закупила насіння на $380 мільйонів. Найбільше – з ЄС та США

У 2024 році Україна закупила за кордоном насіння зернових та олійних культур, цукрових буряків та овочів на $381,3 млн. Найбільше поставок - 52,5 % - здійснили країни Європейському Союзу.

Про це повідомили у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

Зазначається, що європейські країни продали українським аграріям насіння на понад $200 млн. Частка імпорту із США склала 19% - $72,6 млн.

Торык 95,8% імпорту насіння зернових культур до України склала гібридна кукурудза, якої поставили 7,6 тис. тонн. Насіннєвої пшениці закупили за кордоном 0,7 тис. тонн, ячменю - 0,3 тис. тонн, жита - 42 тонни та сорго - 32 тонни. Основними постачальниками стали Франція, Німеччина, Чехія, Данія та Італія.

В імпорті насіння олійних культур частка соняшника становить 81,5%. Його поставки склали 17,4 тис. тонн. Також було закуплено 4,1 тис. тонн ріпаку та 0,7 тис. тонн сої.

На закупівлю насіння зернових та олійних культур припадає близько 80 % вітчизняного імпорту. У вартісному вимірі насіння соняшнику займає левову частку - 55% вітчизняного імпорту насіннєвого матеріалу. На нього торік витратили $211,1 млн.

Понад три чверті насіння соняшнику Україна закупила у США - 5,5 тис. тонн на $72,5 млн (34,3 %) та Туреччини - 7,9 тис. тонн на $85,7 млн (40,6 %). Менші частки насіння соняшнику було завезено з Франції, Італії та Угорщини.

Лише десята частина від загальної суми закупівель насіннєвого матеріалу - $41,4 млн - була витрачена 2024 року на придбання кукурудзи. Основними її постачальниками до України були Франція - 2,7 тис. тонн на $19,8 млн (47,8 %), Румунія - 1,7 тис. тонн на $6,4 млн (15,5 %), Австрія - 1,6 тис. тонн на $7,5 млн (18,1 %) та Угорщина - 1,1 тис. тонн на $3,9 млн.

Насіння сої загальною вартістю $2,9 млн імпортували з Канади (270 тонн - 38 % імпорту сої), Австрії (186 тонн), Румунії (119 тонн) та Франції (89 тонн).

Ріпаку за 2024 рік закупили на $4,6 млн більше, ніж у 2023 році - на $45,2 млн. Серед основних постачальників продукції були Німеччина - 1,7 тис. тонн на $17,6 млн (38,9 %), Франція - 1,1 тис. тонн на $12,4 млн (27,4 %) та Іспанія - 0,9 тис. тонн на $11,7 млн (25,9 %).

Вперше за часів незалежності України поставки свого насіння зробила розташована у південно-західній частині Тихого океану Нова Зеландія - 209 тонн на $1,9 млн.

Також зросли обсяги закупівель насіння нішових культур, зокрема: сорго, льону, коноплі та гірчиці. Основні постачальники - країни Євросоюзу, зокрема, Франція, Німеччина, Данія.

Як повідомлялося, впродовж липня-січня 2024/2025 маркетингового року Україна експортувала зернових та олійних на суму $11 млрд, що на $1,3 млрд більше за аналогічний період минулого сезону.

До того стало відомо, що український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд - $24,5 млрд валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції.