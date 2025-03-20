Європа потребує імпорту українського цукру та курятини - західні експерти

В Європарламенті 18 березня відбулися слухання на тему переваг агроторгівлі між Україною та ЄС, де спікери заявили про потребу в імпорті українського цукру та курятини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Зазначається, що захід зібрав європейських представників агрохарчової індустрії, депутатів Європарламенту, представників Єврокомісії та країн ЄС, які обговорили вигоди імпорту української агропродукції.

Зокрема, президент Асоціації європейських промислових споживачів цукру (CIUS) Юрій Шаранов зауважив, що Європа має дефіцит цукру та щороку потребує імпорту 2-3 млн т.

"Український цукор відіграє важливу роль у забезпеченні стабільності постачань і підтримці позитивного балансу європейського агропродовольчого експорту. Лише за 2022-2024 роки ЄС імпортував майже 1 млн т українського цукру, що допомогло зберегти понад 400 тис. робочих місць у 15 тис. компаніях, які представляє наша асоціація", - доповнив Шаранов.

Він додав, що цукор - це стратегічно важлива сировина, а безперебійний доступ до нього - через вільну торгівлю або квоти обсягом від 500 тис. т - є критичним для конкурентоспроможності європейської промисловості та підтримки відновлення України.

Професор Геттінгенського університету Стефан фон Крамон-Таубадел у своїй презентації продемонстрував, що імпорт українського цукру в 2022-2024 роках не призвів до падіння виробництва цукру в ЄС, а допоміг пом'якшити негативні наслідки дефіциту цього продукту на європейському ринку.

Своєю чергою, віцепрезидент Європейської асоціації м'ясної торгівлі та мясопереробної промисловості (UECBV) Калле Рамвалл обґрунтував необхідність імпорту курятини з України.

За його словами, європейські споживачі мають різні смаки та преференції щодо частин і категорій м'ясної продукції, що вимагає гнучкості як від імпортерів, так і від експортерів. Часто місцевого виробництва недостатньо, аби задовольнити попит на певні категорії м'яса, зокрема куряче філе.

"Саме тому Європа суттєво залежить від імпорту. Тому збереження відкритої торгівлі є дуже важливим для цінової стабільності і забезпечення попиту. Українська курятина є важливим елементом цього балансу. Збереження існуючих обсягів торгівлі між Україною та ЄС - це питання не лише економічної вигоди, а й стабільності продовольчих ринків", - вважає Рамвалл.