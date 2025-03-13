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АНАЛІТИКА

Перезимівля озимих культур в Україні завершилася задовільно - метеорологи

22:09 13.03.2025 |

Новини АПК

 

В Україні перезимівля озимих культур та багаторічних трав завершилася задовільно.

Про це у Фейсбуці поінформувала пресслужба Укргідрометцентру, передає Укрінформ.

«В цілому в Україні перезимівля озимих культур та багаторічних трав завершилася задовільно», - поінформували у пресслужбі.

Зазначається, що у першій декаді березня в Україні переважала дуже тепла, майже без опадів, погода.

«Починаючи з 3-5 березня, відбулася інтенсивна та тривала адвекція тепла, яка призвела до підвищення середніх добових температур повітря до показників вищих за норму на 9-12°С. Рівень середньої декадної температури майже на всій території країни відповідав кліматичній нормі кінця березня - початку квітня», - заявили метеорологи.

В Укргідрометцентрі пояснили, що схожий аномально теплий початок березня останніми роками спостерігався у 2017, 2016, 2002, 1999, 1985 роках, а найтепліше було у 2020 році.

«У більшості північно-східних та центральних областей було сухо. Малоактивні атмосферні фронти обумовили лише незначні опади у вигляді мряки та дощу переважно у західних та південних областях», - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними установи, на переважній частині території України перехід через 0°С відбувся наприкінці лютого - початку березня.

«Майже відразу, внаслідок стрімкого підвищення температур повітря, 4-6 березня на всій території країни відбувся перехід через +5°С, що на 3-4 тижня раніше середніх багаторічних строків. Такі температурні умови сприяли відновленню вегетації зимуючих культур та початку весняних процесів», - зазначається у повідомленні.

За інформацією Укргідрометцентру, досить високі температури повітря у другій половині декади обумовили підсихання та прогрівання верхніх шарів ґрунту, що дозволило розпочати вибіркові весняно-польові роботи.
 

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