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Перезимівля озимих культур в Україні завершилася задовільно - метеорологи
22:09 13.03.2025 |
В Україні перезимівля озимих культур та багаторічних трав завершилася задовільно.
Про це у Фейсбуці поінформувала пресслужба Укргідрометцентру, передає Укрінформ.
«В цілому в Україні перезимівля озимих культур та багаторічних трав завершилася задовільно», - поінформували у пресслужбі.
Зазначається, що у першій декаді березня в Україні переважала дуже тепла, майже без опадів, погода.
«Починаючи з 3-5 березня, відбулася інтенсивна та тривала адвекція тепла, яка призвела до підвищення середніх добових температур повітря до показників вищих за норму на 9-12°С. Рівень середньої декадної температури майже на всій території країни відповідав кліматичній нормі кінця березня - початку квітня», - заявили метеорологи.
В Укргідрометцентрі пояснили, що схожий аномально теплий початок березня останніми роками спостерігався у 2017, 2016, 2002, 1999, 1985 роках, а найтепліше було у 2020 році.
«У більшості північно-східних та центральних областей було сухо. Малоактивні атмосферні фронти обумовили лише незначні опади у вигляді мряки та дощу переважно у західних та південних областях», - йдеться у повідомленні.
За оперативними даними установи, на переважній частині території України перехід через 0°С відбувся наприкінці лютого - початку березня.
«Майже відразу, внаслідок стрімкого підвищення температур повітря, 4-6 березня на всій території країни відбувся перехід через +5°С, що на 3-4 тижня раніше середніх багаторічних строків. Такі температурні умови сприяли відновленню вегетації зимуючих культур та початку весняних процесів», - зазначається у повідомленні.
За інформацією Укргідрометцентру, досить високі температури повітря у другій половині декади обумовили підсихання та прогрівання верхніх шарів ґрунту, що дозволило розпочати вибіркові весняно-польові роботи.
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