АРМА отримало в управління зерновий термінал, пов'язаний з Коломойським і Боголюбовим

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів отримало в управління об'єкти нерухомого майна "Агротермінал Логістік" відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що це рішення було прийнято в рамках кримінального провадження, слідство в якому здійснює Бюро економічної безпеки.

Як пояснюють в агентстві, передача активу в управління АРМА зумовлена розслідуванням незаконних дій представників декількох компаній, в тому числі "ПриватБанк", серед яких фігурують колишні власники банку, зокрема Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

За інформацією слідства, у 2016 році вони незаконно діяли щодо заставного майна - морського перевантажувально-складського комплексу зернових вантажів, який перебував у заставі Нацбанку за іпотечним договором. Крім того, правоохоронці досліджують факти ухилення від сплати податків у 2022-2024 роках посадовими особами згаданих підприємств. Це все призвело до ненадходження значних коштів до держбюджету.

Зазначається, що АРМА розпочинає пошук управителя для переданого активу. Спочатку його оглянуть, щоб зібрати інформацію про технічний стан та можливі механізми ефективного управління.

Після цього Нацагентство оголосить конкурс на пошук суб'єкта оціночної діяльності, щоб визначити вартість активу, а також пошук управителя. Наступним кроком стане проведення конкурсу на Prozorro для обрання переможця конкурсу.