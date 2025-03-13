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АНАЛІТИКА

Україна потребує додаткових овочесховищ на 340 тисяч тонн - Мінагрополітики

09:36 13.03.2025 |

Новини АПК

 

Міністерство аграрної політики та продовольства оцінює загальну додаткову потребу місткості овочесховищ на рівні 340 тисяч тонн.

Про це Укрінформу повідомили в Мінагрополітики.

Зазначається, що в Україні наразі об'єм овочесховищ з регульованим газовим середовищем і підтримкою мікроклімату складає 300 тис. т, а з природною вентиляцією - 324 тис. т.

Крім того, в країні загальна потужність нових та реконструйованих сховищ становить 47 тис. т, зокрема будуються нові овочесховища місткістю 26 тис. т, а на реконструкції перебувають сховища обсягом 21 тис. т.

«На момент повномасштабного вторгнення в Україну і окупацією частини територій та знищенням існуючих овочесховищ нестача потужностей для зберігання овочів збільшилась із 40% (станом на 2021 рік) до 60% (станом на 2025 рік). Як результат, через нестачу сховищ 35% врожаю овочів не потрапляють до споживача. Додаткова потреба в обсязі овочесховищ становить 340 тис. т», - ідеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що наразі ведеться робота над залученням інвестицій на будівництва овочесховищ, зокрема міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль веде переговори з представниками різних міжнародних організацій та інвесторами.

Попередньо в Мінагрополітики оцінили, що за умови відповідного перерозподілу бюджетних коштів орієнтовно протягом 2025-2027 років може бути розпочато будівництво 78 овочесховищ. Зокрема, 15 сховищ потужністю 10 тис. т та 63 сховища - 3 тис. т. У міністерстві прогнозують, що вартість проєкту може сягнути 134 млн дол.

«Джерелами фінансування можуть виступити приватні інвестиції та кошти з державного бюджету, які можуть бути виділені на фінансування виробників сільськогосподарської продукції для будівництва овочесховищ та картоплесховищ як пріоритетного напрямку», - зазначили в галузевому відомстві.

Відповідно до цього може бути й фінансування через реалізацію державної програми «Доступні кредити 5-7-9», якою передбачено віднесення даних напрямів з метою фінансування суб'єктів підприємництва, що провадять діяльність у сфері переробної промисловості, підсумували в міністерстві.
 

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