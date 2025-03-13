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АНАЛІТИКА

Україна збирається вийти на 31 новий експортний ринок: виробники переорієнтовуються

09:30 13.03.2025 |

Новини АПК

 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів продовжує роботу над розширенням ринків і наразі вже розпочалося опрацювання за 31 новим ринком, куди українські підприємства хочуть експортувати продукцію.

Про це розповів голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук в інтерв'ю Укрінформу.

Ткачук зазначив, що минулого року дозвіл на експорт продукції до Європейського Союзу отримали 22 українських виробники харчових продуктів. Зокрема, із них 12 - виробники м'яса птиці та продукції з нього, 3 - рибопереробні підприємства та 5 - молокопереробних.

Для виробників меду також була проведена "переакредитація", оскільки з листопада минулого року в ЄС запроваджений перелік підприємств-імпортерів меду.

За результатами проведених інспекцій, до цього переліку увійшли 28 українських виробників та переробників меду.

Окрім того, в 2024 році було затверджено 39 експортних потужностей із виробництва неїстівних продуктів тваринного походження, з яких 8 підприємств вперше потрапили до реєстру, а для 31 підприємства було розширено асортимент неїстівних продуктів та країни експорту.

Ткачук додав, що українські виробники переорієнтовуються на країни Африки, Близького Сходу та Китай, зокрема у зв'язку з квотами на певні групи товарів у ЄС.
За матеріалами: Економічна правда
 

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