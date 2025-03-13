USDA збільшило оцінку врожаю пшениці та кукурудзи в Україні

Міністерство сільського господарства США (USDA) оновило прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2024/2025 маркетинговий рік, де показники врожаю української пшениці та кукурудзи збільшуються, обсяги їх експорту залишаються без змін.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Відповідно до оновлених прогнозів, у 2024/2025 МР показники виробництва пшениці та кукурудзи в Україні зростуть на 0,5 млн т - до 23,4 млн т та на 0,3 млн т - до 26,8 млн т відповідно. Щодо експорту, то прогноз залишається без зміни: 15,5 млн т пшениці та 22 млн т кукурудзи.

Так, цього МР передбачається збільшення виробництва, споживання та кінцевих запасів пшениці, але скорочення її обсягів торгівлі.

Зокрема, прогноз щодо світового виробництва пшениці підвищено на 3,4 млн т - до 797,2 млн т, завдяки зростанню виробництва в Австралії (+2,1 млн т - до 34,1 млн т), Аргентині (+0,8 млн т - до 18,5 млн т) та Україні (+0,5 млн т - до 23,4 млн т).

Крім того, світове споживання пшениці також збільшиться на 2,9 млн т - до 806,7 млн т завдяки зростанню кормового використання в Австралії, ЄС і Таїланді.

При цьому світова торгівля пшеницею скоротиться на 0,9 млн т - до 208,1 млн т, через зменшення експорту ЄС (-1,0 млн т - до 27,0 млн т), РФ (-0,5 млн т - до 45,0 млн т) та США (-0,4 млн т - до 22,7 млн т).

Водночас прогнозується зростання світових кінцевих запасів на 2,5 млн т - до 260,1 млн т в основному за рахунок збільшення запасів у Туреччині, Аргентині, США, Австралії та РФ.

Щодо кукурудзи, то в 2024/2025 МР передбачається зростання виробництва, скорочення обсягів торгівлі та кінцевих запасів.

Зокрема, за оновленим прогнозом світове виробництво кукурудзи зросте на 1,7 млн т - до 1 214,2 млн т. Так, зростання в Індії, РФ (+0,7 млн т - до 14,0 млн т) та Україні (+0,3 млн т - до 26,8 млн т) частково компенсується зниженням в Південній Африці (-1,0 млн т - до 16,0 млн т) та Мексиці (-0,4 млн т - до 23,3 млн т).

Водночас, експорт кукурудзи може скоротитись до 186,4 млн т (-2,9 млн т), через скорочення поставок кукурудзи для Бразилії (-2,0 млн т - до 44,0 млн т) та Південної Африки (-0,9 млн т - до 1,7 млн т).

Прогноз щодо зовнішніх кінцевих запасів кукурудзи на 2024/2025 МР знижено на 1,4 млн т - до 288,9 млн т.