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В Україні створять Виплатну агенцію для надання допомоги аграріям
09:26 12.03.2025 |
У Міністерстві аграрної політики та продовольства відбулася установча зустріч зі створення Виплатної агенції для надання допомоги українським агровиробникам.
Про це повідомляє Мінагрополітики, передає Укрінформ.
Зазначається, що створення Виплатної агенції є необхідною умовою для використання коштів Європейського Союзу щодо впровадження спільної аграрної політики в межах євроінтеграції України.
«Виплатна агенція має стати тим єдиним вікном, єдиним фондом, який прийматиме підтримку від Євросоюзу. В кожній країні ЄС є така агенція і важливо, щоб вона була створена в Україні. Нам важливо робити ті кроки, які дозволять інтегруватись в європейську фінансову систему тоді, коли ми станемо членом ЄС. Відповідно до умов діяльності Виплатної агенції всі донорські та інші програми підтримки аграріїв від ЄС будуть розподілятися тільки через агенцію», - зазначила заступниця міністра аграрної політики та продовольства Оксана Осьмачко.
До складу робочої групи зі створення агенції увійдуть представники Мінагрополітики, Міністерства фінансів, Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, Верховної Ради України та проєкту Європейського Союзу «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» (IPRSA). Виплатна агенція буде створена на основі Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.
Виплатна агенція (Paying Agency) - спеціалізована організація, яка виконує функцію транзитного розподілу фінансових коштів без прийняття самостійних управлінських рішень щодо їхнього використання. Така структура забезпечує ефективний механізм фінансування у сфері аграрної політики, соціального забезпечення, державних субсидій та інших програм, пов'язаних із розподілом бюджетних або міжнародних грантових коштів.
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