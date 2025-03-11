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Виробництво продукції аквакультури в Україні в 2024р збільшилося на 22%
12:48 11.03.2025 |
Україна в 2024 році наростила виробництво продукції аквакультури майже на 22% - до 18 621 тонн, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у Facebook.
"Аквакультура - одна із важливих складових продовольчої безпеки, що формує стабільне постачання якісної рибної продукції на український ринок. Її розвиток - це ще один крок в рамках політики Мінагрополітики з імпортозаміщення. Наша мета - зробити так, щоб продукція, яка закуповується в Україні державними установами, була українського виробництва. Це посилить внутрішній ринок, забезпечить зайнятість у цій сфері та підтримає національних виробників", - написав він у Telegram.
Серед лідерів у виробництві продукції аквакультури міністр назвав Черкаську (4 400 тонн), Львівську (1 543 тонн), Хмельницьку (1 517 тонн), Кіровоградську (1 456 тонн) і Сумську (1 403 тонн) області.
Серед основних видів риб, які вирощують в Україні, - короп (8 896 тонн), товстолоб (4 434 тонн), білий амур (637 тонн), судак (1 854 тонн), лососеві (396 тонн), сомові (273 тонн), щука (211 тонн), осетрові (72 тонн). Виробництво харчової ікри в Україні в 2024 році становило 4 280,5 кг.
"Україна, зі значними водними ресурсами та сприятливим кліматом, має всі можливості для подальшого розвитку цієї галузі для інтеграції у світові тренди. Адже сьогодні аквакультура забезпечує виробництво понад 50% рибної продукції у світі", - резюмував міністр агрополітики.
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