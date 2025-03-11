В Україні запустили електронну систему «єКоноплі»

Міністерство аграрної політики та продовольства 10 березня 2025 року запускає електронну систему "єКоноплі".

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

«Новий сервіс єКоноплі сприятиме розвитку цієї галузі, адже застосування промислових конопель надзвичайно широке - від легкої і харчової промисловості до целюлозно-паперової. Коноплі - це високомаржинальна нішева культура, яка має широкі можливості для переробки», - зауважив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Зазначається, що впровадження цієї системи забезпечить публічність ринку промислових конопель, що сприятиме зростання кількості підприємств, які займаються їх посівом, вирощуванням та переробкою як на внутрішніх, так і зовнішніх ринках. Крім того, це дозволить формувати об'єктивні статистичні та аналітичні дані.

Так, юридичним особам, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей доступні такі модулі у системі як: реєстрації суб'єктів господарювання у сфері промислових конопель, реєстрації та управління земельними ділянками, модулі посіву та врожаю, лабораторних досліджень, витягів та звітності, а також інтерактивна мапа.

До того ж, тепер діяльність юридичних осіб значно спрощена. Раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель потрібно було до 3 місяців. Згідно з наказом Мінагрополітики від 16 серпня 2024 року достатньо зареєструватися в Реєстрі юридичних осіб, що займаються посівом, вирощуванням та переробкою конопель, і не потрібно отримувати ліцензії чи квоти.

У міністерстві повідомили, що для реєстрації необхідно підготувати КЕП та подати заявку через електронний кабінет системи "єКоноплі".

Система "єКоноплі" реалізована Міністерством аграрної політики та продовольства України в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України в межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки уряду Швейцарії. Також до програми долучився проєкт Європейського Союзу «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» (IPRSA).

Реєстр створено на базі Дія.Engine - платформи, запущеної Міністерством цифрової трансформації. Завдяки використанню цієї розробки вдалося значно зекономити час та ресурси під час роботи над реєстром.