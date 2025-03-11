Фінансові новини
- |
- 11.03.25
- |
- 03:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні зросте виробництво тваринницької продукції
15:55 10.03.2025 |
У 2025 році в Україні виробництво продукції тваринництва зросте проти попереднього року на 1,5% - до 216,6 млрд грн.
Про це йдеться в прогнозі від науковців Інституту аграрної економіки.
Прогнозується, що обсяги продукції вирощування худоби і птиці зростуть на 3,1%, зокрема, за рахунок збільшення обсягів продукції вирощування свиней та птиці.
Згідно з прогнозом, виробництво птиці зросте проти показників 2020 року на 6,2%, перевищивши водночас результат 2024 року на 5,5% за рахунок нарощування поголів'я в усіх категоріях господарств на 1%.
Обсяги виробництва свинини за рахунок зростання реалізації продукції у живій масі збільшаться порівняно з 2024 роком на 4,6%.
При цьому, як прогнозують науковці, внаслідок скорочення поголів'я великої рогатої худоби (без корів) на 4,3% очікується суттєве зменшення виробництва м'яса ВРХ (-12,3%).
Також внаслідок скорочення поголів'я овець і кіз (-6,8%) прогнозується спад виробництва м'яса цих тварин (-8,3%).
Обсяги виробництва молока залишаться майже на рівні 2024 року (-0,5%), хоча поголів'я корів продовжить зменшуватися (-6%).
Яєць буде вироблено на 0,9% більше, ніж торік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Дія» попередила про перерву у бронюванні 11 березня з 9:00 до 18:00 через техроботи
|Данія готова направити миротворчий контингент в Україну
|Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma
|Міноборони планує закупити 4,5 мільйона FPV-дронів у 2025 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати брендовий спортивний костюм для активних чоловіків
У РУБРИЦІ
|«Дія» попередила про перерву у бронюванні 11 березня з 9:00 до 18:00 через техроботи
|Проіндексовані страхові виплати почнуть виплачувати з квітня, – Пенсійний фонд
|В Україні середня зарплата для обчислення пенсій у січні зросла до 18 660 гривень
|Держава компенсує 15% за купівлю української техніки: перелік збільшили на 73 позиції
|Криза кадрів слабшає. Ринок праці відновився на 93% від довоєнного рівня
|Україна запускає єЧергу для порожніх фур
Бізнес
|П'ять важливих функцій: Volkswagen повертає фізичні елементи управління
|Засновник Instagram: «Робота програмістів серйозно зміниться у наступні 3 роки — їм лишиться те, на що не здатний ШІ»
|Трамп заявив, що продовжить термін продажу TikTok, якщо угоди не буде досягнуто вчасно
|Майбутній «народний автомобіль»: VW представив концепт електрокара за 20 000 євро
|Amazon запустила тестування АІ-дубляжу фільмів і серіалів на сервісі Prime Video
|Google представила «Режим штучного інтелекту» для Пошуку
|YouTube починає боротьбу з онлайн-казино: відеохостинг змінює політику реклами азартних ігор