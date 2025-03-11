Україна на чверть скоротила експорт соняшникової олії

Україна станом на 1 березня 2024/2025 маркетингового року (МР) скоротила експорт соняшникової олії на 24% - до 2,4 млн т, як порівняти з аналогічним періодом минулого сезону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Електронна зернова біржа.

"У 2024/2025 МР (станом на 1 березня) Україна скоротила експорт соняшникової олії порівняно з аналогічним періодом минулого сезону на 24% до 2,4 млн т, що стало найнижчим показником для цього періоду, починаючи з 2016/2017 МР", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що основними покупцями української олії залишилися країни ЄС (54% від загального експорту). Крім того, вперше за останні три сезони лідером серед імпортерів стала Індія, яка придбала 417 тис. т, що в п'ять разів більше, ніж минулого сезону.

У лютому 2025 року експорт соняшникової олії знизився порівняно попереднім місяцем на 14% - до 325 тис. т. Це є найнижчим показником для цього місяця за останні 10 років.

Аналітики констатують, що експорт олії залишається слабким через те, що українські переробники не можуть забезпечити стабільні запаси сировини, що призводить до зниження маржі переробки до нуля або навіть негативних значень на тлі коливань цін.

Так, протягом тижня в Україні ціни попиту на соняшникову олію знизилися на 5-10 дол./т до 1110-1115 дол./т із доставкою до портів Чорного моря.

Переробники ж утримують закупівельні ціни на соняшник з олійністю 50% на рівні 26500-27500 грн/т з доставкою на завод, сподіваючись на відновлення цін на олію в другій половині сезону.

Однак, на думку експертів, початок збирання соняшнику та збільшення пропозиції соняшникової олії з Аргентини у найближчі місяці може закрити потреби імпортерів, особливо Індії, що "обмежить потенціал для зростання цін у короткостроковій перспективі".