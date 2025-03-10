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Аграрії цьогоріч отримали ₴92,7 мільйона грантової підтримки на розвиток садів і теплиць
10:46 10.03.2025 |
Із початку 2025 року 17 агропідприємств отримали 92,7 млн грн за грантовою програмою "єРобота" на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
"У рамках урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу «єРобота» з початку 2025 року 17 агропідприємств отримали 92,7 млн гривень на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. З них 13 виробництв отримали 64,7 млн грн на сади, а 4 підприємства - 28 млн грн на теплиці", - йдеться у повідомленні.
З них на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства виплачено 922 млн грн 201 господарству, з яких в повному обсязі отримали кошти 185.
Крім того, на розвиток тепличного господарства було виплачено 352,8 млн грн (для 67 господарств), з яких в повному обсязі отримали 63 тепличних господарств.
Як повідомлялось, урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Гранти надаються у розмірі не більше 70% вартості проєкту, але не більше 10 млн гривень.
У серпні 2024 року уряд розширив умови надання грантів для розвитку виноградарства та садівництва.
Фінансування агровиробників за урядовою програмою «єРобота» протягом 2024-2025 років відбувається завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».
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