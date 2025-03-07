Україна упродовж шести місяців експортувала понад 403 тисячі тонн цукру

У вересні-лютому 2024/2025 маркетингового року (МР) Україна експортувала понад 403,5 тис. тонн цукру, з них 1,6% - до країн Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор".

"За перші 6 місяців 2024/25 маркетингового року (з вересня 2024 по лютий 2025) Україна експортувала понад 403,5 тис. т цукру. 98,4% обсягу було спрямовано на Світовий ринок, 1,6% - країни ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у лютому відновився експорт цукру до ЄС і сягнув 6 559 т. Так, основними країнами-імпортерами українського цукру в ЄС стали Болгарія (72% від експортованого обсягу), Греція (12%) та Італія (12%).

Головними напрямками експорту українського цукру у перші шість місяців 2024/25 МР залишаються Туреччина (18% всього експорту), Лівія, Північна Македонія, Сомалі та Шрі-Ланка.