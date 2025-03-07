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На Вінниччині дослідили сходи озимини - 85% посівів у доброму та задовільному стані
14:37 07.03.2025 |
На Вінниччині станом на 7 березня 85% посівів озимих культур перебувають у доброму та задовільному стані.
Про це Укрінформу повідомили у Вінницькій ОВА.
«За даними досліджень науковців Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, яке проводилось практично по всій території області встановлено, що 85% посівів озимих культур наразі перебувають у доброму та задовільному стані», - повідомили в ОВА.
У відомстві зазначили, що кращий стан озимих культур спостерігається на полях тих підприємств, де вони були посіяні в оптимальні агротехнічні терміни.
Сходи озимої пшениці на полях області є розкущеними. Вони мають вторинну кореневу систему, яка на сьогодні сягає вглибину на 60-70 см. Навіть за таких умов, коли недостатньо вологи і верхній шар ґрунту пересушений, рослини при відновленні вегетації за рахунок вторинної кореневої системи можуть брати вологу з глибших горизонтів.
Триває підживлення озимих зернових культур. Наразі аграрії внесли сезонні добрива на площі понад 200 тис. га, що становить 60% до посіяних площ.
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