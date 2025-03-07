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Світові ціни на продовольство в лютому зросли на 1,6% - ФАО

14:22 07.03.2025 |

Новини АПК

 

Світові ціни на продовольство в лютому порівняно з переглянутим показником за січень зросли на 1,6%, їхній індекс становив 127,1 пункту, повідомляють у щомісячному огляді ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Індекс цін на зернові в лютому порівняно із січнем зріс на 0,7%, але залишився на 1,1% нижчим за рівень лютого 2024 року.

У лютому зберігалася тенденція до зростання світових цін на кукурудзу, здебільшого через сезонну обмеженість пропозиції в Бразилії, погіршення стану посівів в Аргентині та активний експортний попит з боку США.

Індекс цін на всі види рису в лютому знизився на 6,8% в умовах великих обсягів експортної пропозиції та млявого імпортного попиту.

Індекс цін на рослинні олії в лютому порівняно із січнем зріс на 2%, порівняно з аналогічним місяцем 2024 року він був вищим на 29,1%. Це пов'язано зі зростанням котирувань пальмової, ріпакової, соєвої та соняшникової олій. Після короткого періоду зниження в січні світові ціни на пальмову олію дещо зросли, але зберегли конкурентну перевагу щодо інших видів олій, зазначають експерти. Основними факторами цього зростання стало сезонне зниження виробництва в країнах Південно-Східної Азії та очікування зростання попиту з боку виробників біодизельного пального в Індонезії. Водночас в умовах активного попиту на світових ринках (особливо з боку харчової промисловості) зросли ціни на соєву олію. Збереженню високих цін на соняшникову та рапсову олію сприяли побоювання з приводу можливого скорочення поставок у найближчі місяці.

Індекс цін на м'ясо в лютому був на 0,1% нижчим за січневий показник, але на 4,8% вищим за рівень минулого року. Серед причин експерти називають значну експортну пропозицію м'яса птиці з Бразилії, зниження котирувань свинини в ЄС на тлі надлишкових запасів, що утворилися у зв'язку з торговими обмеженнями поставок свинини з Німеччини. Ціни на яловичину, навпаки, зросли через високий попит на світових ринках.

Індекс цін на молочну продукцію минулого місяця був на 4% вищим за січневий показник і на 23,2% перевищував рівень аналогічного місяця минулого року. Зростання зафіксовано на всі основні види молочної продукції. Третій місяць поспіль зростають світові ціни на сир: порівняно з показником січня вони підвищилися на 4,7%. Котирування сухого незбираного молока порівняно із січнем піднялися на 4,4%, сухого знежиреного молока - на 1,8%. Вершкове масло подорожчало на 2,6%.

Індекс цін на цукор у лютому був на 6,6% вищим за рівень січня. Однак порівняно з лютим минулого року він був на 15,8% нижчим. "Зростання в лютому зумовлене передбачуваним скороченням виробництва в Індії та занепокоєнням щодо поєднання сезонних змін виробництва та наслідків нещодавньої посухи для наступного врожаю в Бразилії. Крім того, зростанню світових цін на цукор також сприяло несприятливе для експорту Бразилії зміцнення бразильського реала щодо долара США", - йдеться в огляді.

Індекс продовольчих цін ФАО - середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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