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АНАЛІТИКА

Канада відкрила ринок для українських яблук: які вимоги до експортерів

 

Агентство харчової інспекції Канади (CFIA) затвердило програму ввозу з України свіжих яблук.

Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби.

Зазначається, що Канада вже оновила імпортні вимоги для України у своїй автоматизованій довідковій системі імпорту (AIRS) й затвердила Програму експорту українських яблук (Malus domestica).

Згідно з домовленостями, поставляти яблука до Канади можуть виробники, які їх вирощують, мають пакувальні та експортні кампанії і їх внесено до Переліку експортерів, виробників та пакувальників українських яблук до Канади.

Нагляд за їхніми садами садами проводитися під контролем Держпродспоживслужби для прогнозування поширення шкідливих організмів, забезпечення рекомендації щодо боротьби з ними.

Заходи боротьби зі шкідливими організмами мають гарантувати, що зареєстровані оператори підтримують низьку поширеність шкідливих організмів або відсутність шкідливих організмів, які регулюються Канадою. Підприємства повинні використовувати сортувальне обладнання для видалення кліщів, комах, інших шкідників та бруд тощо.

На кожен вантаж потрібен фітосанітарний сертифікат від Держпродспоживслужби.

"Сьогодні Канада відкриває свій ринок для наших яблук. Держпродспоживслужба спільно з МЗС опрацьовує кожен запит від бізнесу щодо відкриття нових ринків збуту. І розглядаються не тільки деякі країни, а вся мапа світу: Америка, країни Європейського Союзу, Африки, Східної Азії", - зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Канада
 

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